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        Haberler Televizyon MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 16 Aralık MasterChef 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        16 Aralık 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belli oluyor. İlk haftanın misafir şeflerinden Yılmaz Öztürk yarışmacılardan odun ateşinde ızgara lüfer yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak programda, şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı haftanın 4. eleme adayı olacak. İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef All Star eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:37
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmada adım adım finale gidilirken, yarışmacılar arasında rekabet artıyor. Haftanın 4. eleme adayının belli olacağı programda günün konsepti, odun ateşinde ızgara lüfer oldu. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 16 Aralık MasterChef 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte 16 Aralık MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı belli oluyor. Günün konsepti odun ateşinde ızgara lüfer olurken, şeflerin değerlendirmesi sonucunda haftanın son eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA OLAN YARIŞMACILAR

          Esra

          Barbaros

          Batuhan

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

        • 5

          Mavi Takım

          Eren (Kaptan)

          Hasan

          Sergen

          Esra

          Batuhan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Dilara (Kaptan)

          Tahsin

          Barbaros

          Kıvanç

        • 7

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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