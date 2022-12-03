MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu dün gerçekleşti. Bugün ekranlara gelecek bölümde ise dokunulmazlık oyunu olmayacak. Hafta boyunca potaya düşmemek için uğraşan yarışmacılar bugün bireysel becerilerini gösterecek. Günün yemeği ise MasterChef tarihinin en zor yemeği olan Krokan Bush olacak.
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Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar dün akşam nefes kesen bir mücadele içine girdi. Yarışmacılar günün konsepti olarak; 'Unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemekleri' yaptı. Eski yarışmacıların değerlendirmeleri sonucunda haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.