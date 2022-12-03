Ekranların en sevilen yarışmaşlarından olan MasterChef'te kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği yemek programında haftanın son dokunulmazlık oyunu dün oynanmıştı. Bugün ise haftanın 4. eleme adayı belli olacak. Eleme adayının kim olacağı şimdiden merak edilirken yarışmanın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Bu akşam MasterChef tarihinin en zorlu konsepti olan krokan bush yapılacak. Peki, MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? İşte 3 Aralık 2022 eleme adayları...