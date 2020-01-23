Keşke satmasaydım demeyeceğim, biz bu evde 4-4.5 yıldır oturuyoruz. tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için keşke demeyeceğim.