"MİLLET DE ZENGİNİZ SANIYOR"

Evine alınacaklar listesinde uzun zamandır boy aynasının olduğunu ve bir türlü alamadığını söyleyen Mertcan, "Millet de zenginiz sanıyor. Ama öyle değil aslında. Ben alışveriş yapmayı sevmiyorum" dedi.