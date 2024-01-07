MasterChef'te şampiyon belli oluyor. Finalistlerden biri olan Esra Tokelli hayatı, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef All Star Esra Tokelli hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Esra Tokelli hayatı hakkında merak edilenler...