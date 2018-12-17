MasterChef finali öncesi nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen 29 ve 30. bölümlerin ardından (MasterChef yarı final haftası) arkadaşlarının verdiği oylar sonucu Kerem Hakan ve Meltem eleme potasına girmiş, şeflerin oyları sonucu ise Hakan MasterChef macreasına yarı finalde veda etmişti.

MASTERCHEF KİM OLACAK?

MasterChef yarı finalde Hakan'ın yarışmaya veda etmesi ile birlikte final haftasına 4 yarışmacı kaldı. 4 Yarışmacı da final için ter dökecekler. Peki; kim MasterChef olacak? Meltem mi, Burcu mu, Kerem mi, Uğur mu MasterChef olacak? Cevabı bu akşam ve yarın ekrana gelecek MasterChef final haftası bölümlerinde...

MASTERCHEF FİNALİNDE BÜYÜK KAVGA!

MasterChef final haftasının ilk bölümü olan 31. bölümde yani bu akşam ekrana gelecek bölümde neler yaşanacağı merak konusu... Yeni bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını taşıyan MasterChef 31. bölüm fragmanı TV8 tarafından yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Tuğçe ve Kerem arasındaki kavga final öncesi heyecanı bir kez daha arttırdı.