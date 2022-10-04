TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının kaptanlık yarışı için yapılan mücadelesine Fatma Nur sözleriyle damga vurdu. Yarışmacı, "Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun" açıklamalarını yaptı. "KENDİME YAZIKLAR OLSUN" Fatma Nur kaptanlık mücadelesinin yapıldığı akşam şu açıklamaları yaptı: "Sevmediğin insanlarla aynı potada olursun elersin, dersin ki tamam ben galip çıktım. Barış haricinde gözüme kestirdiğim birisi var. Ama şu an ölsem söylemem. Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun. Ama hiç beklemediğiniz bir insan. Onu buradan elemeden gidersem hıçkıra hıçkıra ağlarım."

GAMZE OLAYA DAHİL OLDU Fatma Nur'un açıklamalarından sonra Gamze'de olaya dahil oldu. Mehmet Şef'in Fatma Nur'a yönelttiği, "Gamze konuşurken hep gülüyorsun. Neden?" sorusundan sonra Gamze, Fatma Nur'un kendisine saygı duyduğunu belirtti. Fatma Nur son olarak, "Ben burada herkesi eşit seviyorum. Ha Ayaz ve Çağatay var kardeşim gibi gördüğüm. Bir de Kıvanç var. Onun haricinde de aşırı sevgi dolu olduğum insanlar yok." ifadelerini kullandı.