ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

Eray Aksungur, Bolu'lu bir yarışmacıdır. 25 yaşındaki yetenekli yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü başarıyla tamamlamıştır. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık deneyimi yaşamış ve son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır. MasterChef yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Eray Aksungur, final turunu tamamlayarak ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca, Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmıştır.