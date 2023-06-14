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MasterChef Eray kimdir? MasterChef All Star Eray Aksungur kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef bu sene All Star kadrosuyla geri dönüyor. Katıldığı döneme damga vuran bir diğer isim; Eray Aksungur. Yetenekli yarışmacı girdiği polemikler ve sivri kişiliğiyle ön plana çıkmıştı. Peki, Eray Aksungur kimdir, kaç yaşından ve nereli? İşte detaylar…

Giriş: 14.06.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef 14 Haziran Çarşamba günü All Star konseptiyle ekranlara dönüyor. 2020 sezonunda MasterChef pandeminin de etkisiyle izlenme rekorları kırmıştı. Bu sezonda yarışmış isimlerden biri de Eray Aksungur. İşte Eray Aksungur hakkında merak edilenler…

  • ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

    Eray Aksungur, Bolu'lu bir yarışmacıdır. 25 yaşındaki yetenekli yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü başarıyla tamamlamıştır. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık deneyimi yaşamış ve son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır. MasterChef yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Eray Aksungur, final turunu tamamlayarak ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca, Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmıştır.

  • Yarışmadan sonra farklı sektörlere adım atan Eray Aksungur, kendi markasını oluşturarak bir çikolata firması kurmuştur. İleri düzeyde aşçılık becerilerine sahip olan Aksungur, lezzetli tarifleri ve yaratıcılığıyla dikkat çekmektedir. MasterChef Eray Aksungur, genç yaşına rağmen kendine özgü tarifler ve mutfak deneyimleriyle izleyicileri etkilemeye devam etmektedir. Yarışmada gösterdiği performans ve sonrasında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Eray Aksungur, MasterChef sahnesindeki yolculuğunda izleyicileri şaşırtmaya ve lezzet dolu anlar yaşatmaya devam edecektir.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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