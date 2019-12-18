MasterChef eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmacının izleyicileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef'te bu akşam eski yarışmacılar ile finale kalan yarışmacılar ikişer grup halinde ödül oyunu için tezgah başına geçti ardından da eleme potasına girmemek için mücadele etti.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyunu, yarışmadan elenen isimler ile birlikte gerçekleşti. Beş yarışmacı ile eşleşerek ikili oluşturan yarışmacılar, 10 bin liralık ödül için nefes kesici bir oyun oynadılar. Cheddarlı bonfile dürüm, baharatlı patates kızartması, kaşarlı köfte, piyaz, cordon bleu, pancarlı patates püresinden oluşan menüyü en iyi hazırlayan ikili Alican ve Katerina oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te üçüncü eleme adayı belirlenmek üzere yeniden tezgah başına geçildi. Siyah önlüklerini giyen 5 yarışmacı verilen malzemelerle yaratıcı menü çıkarmaya çalıştı. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Cemre olurken MasterChef'te elemeye kalan isim Ekin oldu. Böylelikle Alican, Batuhan ve Ekin elenmemek için mücadele edecek.