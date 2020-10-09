MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Bu hafta dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kök sebzelerden oluşan bir menü hazırlamlarını istedi.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı eleme oyununa kırmızı takım gitti.

MASTERCHEF ELEMEYE KİMLER GİTTİ?

Kırmızı takım Danilo Şef'in tabağını yaparken epey zorlandı, Eray ve Berker dışında kalanlar kuzu etini pişirmeyi başaramadı. Bu nedenle son ikiye Eray ve Berker kaldı. Eray Berker'i eleme potasına gönderdi. Daha sonra takım kendi içinde oylama yaptı.

MASTERCHEF ELEME POTASI: BERKER, WALISON, TANYA VE SERHAT

Eray, eleme potasına göndereceği ismi açıklarken "Berker seninle kapatılmamış bir defterimiz var. Ben bu defteri kapatmak istiyorum bu yüzden seni potaya gönderiyorum." dedi.

Berker de "Beni potaya göndermesi onun vicdanı ile alakalı bir durum. Tabağım kötü olsa bir şey demezdim. Bu kadar savaşan birini potaya yollamak doğru değil." şeklinde yanıt verdi.

Tanya Mehmet Şef'in eleştirileri karşısında gözyaşlarına engel olamadı.

Sefa, dokunulmazlık oyunu sırasında elini blendıra kaptırdı, oyuna devam ederken zor anlar yaşadı.