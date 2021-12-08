MasterChef yeni bölümde Mavi takım ve Kırmızı takım, 1. dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Menüyü önceden bilen ve bir kişi fazla olan Mavi takıma karşı Kırmızı takım zorlu bir mücadele verdi. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, 1. eleme adayını belirledi. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te on altıncı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Günün konsepti çay saati. Şefler, konsepte uygun olarak yedi çeşit tuzlu ve tatlı ürün yapılmasını istedi. Bunun için verilen süre ise 70 dakika oldu. Süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan takımı belirledi. İki takım arasındaki kafa kafaya giden dokunulmazlık oyununda 4-3 skorla Mavi takım kazandı. Oyuna menüyü önceden bilmeme ve bir kişi az olarak oynamasına rağmen Kırmızı takım, başarılı bir oyun ortaya koydu.

GÜNÜN MENÜSÜ

1- Balkabaklı cevizli mini tart

2- Közlenmiş biberli peynirli muffin

3- Ekler

4- Parmesanlı tuzlu kurabiye

5- Krokanlı gold çikolatalı pasta

6- Sakallı sandviç

7- Vişneli mekik

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Şefler, yarışmacılardan seçecekleri dört ürünle yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre kırk dakika idi. Yarışmacılar, kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştı. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendini kurtaran Mert oldu.

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef 2021'de değişen eleme sistemi ile her oyun sonrasında bir eleme adayı çıkacak. Buna göre dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaşacak. Kazanan isim, sadece potadan kendini kurtaracak fakat bir eleme adayı belirlemeyecek. Sonrasında konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan dışındaki yarışmacılar için oylama yapılacak. Bu akşam, dokunulmazlığı Kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Eren, haftanın ilk eleme adayı oldu.

MASTERCHEF 2021'DE ELEMELERDE YENİ SİSTEM!

MasterChef'te yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte yeni değişiklikler uygulanmaya başladı. MasterChef 2021'de artık elemeler üç kişiyle oynanacak. Bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyun sonrasında en az puanı alan isim, yarışmaya veda edecek.

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Kaptanlık oyunu sonrasında kazanan Hasan, Mavi takım kaptanı olurken onun seçtiği Mert de Kırmızı takım kaptanı oldu. Sonrasında iki takım kaptanı, kalan yedi yarışmacı arasından seçimler yaparak güçlü bir takım oluşturmaya çalıştı. Böylece bu haftanın takım kadroları belli oldu.

MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Araz, Sergen, Tahsin, Görkem

KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Eren, Burcu, Dilara