MasterChef All Star Türkiye'de eleme potasına kim gitti?
TV8'in bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda bir eleme adayı daha açıklanmak üzere. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de son gelişmeler...
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MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında 8. eleme adayı da belli olmak üzere. İşte, Somer Şef'in dönüşüyle iyice heyecanın arttığı MasterChef Türkiye'de son durum...
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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dün akşam oynanan son oyundan sonra 7. eleme adayı Güzide oldu.
Sevilen yarışmada 5. eleme adayı Eray, 6. eleme adayı ise Eda olmuştu.
MasterChef'te ayrıca, kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu.
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MASTERCHEF KİM KAZANDI?
Birinci turda Adana Güveci’ni en iyi yapan Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin oldu. Yarışmacılar MasterChef All Star’da yollarına ikinci hafta devam etme hakkı kazandı.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?
Sevilen yarışmada ilk elenen isim bugün belli olacak.
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