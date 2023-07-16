MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu akşam oynanacak oyundan sonra 5. eleme adayı Eray oldu ve 6. eleme adayı ise Eda oldu.

MasterChef'te kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu.