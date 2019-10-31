MasterChef'te kim gitti? sorusu dün akşam cevapsız kaldı. Gün geçtikçe rekabetin arttığı MasterChef'te artık herkes her an eleme ile karşı karşıya kalabilir. Öyle ki bu hafta eleme potasına 6 yarışmacı girdi. Ancak eleme dün akşam gerçekleşmedi. Peki MasterChef'te eleme neden olmadı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME NEDEN OLMADI?

MasterChef'te ilk kez 6 yarışmacı eleme potasına girdi. Normalde dün akşam elemenin gerçekleşmesi ve bir yarışmacının veda etmesi gerekiyordu. Ancak sürpriz bir karar alındı ve MasterChef'te elenecek yarışmacı bu akşamki bölümde belli olacak.

MASTERCHEF'TE KİM GİDECEK? ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dün akşamda dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Suna'yı eleme potasına soktu. Takım içindeki oylamada haftanın son eleme adayı Murat oldu.

Önceki akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, eleme potasına ilk olarak Rıfat'ı göndermişti. Takım içindeki oylamada ise Eda'nın ismi çıkmıştı. Ekin ve Alican'da cezalı oldukları için eleme potasına girmişti.

MASTERCHEF 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI