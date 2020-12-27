MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar her şeylerini ortaya koydu. Son bölümde ünlü şef Maksut Aşkar konuk oldu ve Barbaros, Emir ve Özgül, Maksut Aşkar 'ın özel tabağını yapabilmek için mücadele etti. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef finale kalan isimler...