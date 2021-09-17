MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya girme heyecanı yaşandı ve haftanın son eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2021'in yedek yarışmacıları; Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete. Bu akşam on bir yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Şefler, ilk turda yarışmacılardan Hünkar Beğendi yapmalarını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika. Verilen süre sonunda şefler, tadım sonrasında değerlerlendirmelerini açıkladılar. İlk turda beş yarışmacı başarılı oldu. Bu isimler; Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia idi.

İkinci turda yarışmacılar, yaratıcılık oyunu oynayacak. Ana ürün olarak taze fasulye verildi. Ve yapılacak yemek için 40 dakika süre tanındı. Süre bitiminde yarışmacılar, yaptıkları farklı farklı yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra değerlendirmelerini açıkladı. Yaratıcılık oyununda beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta kaptanlık oyununu kazanan Dilara oldu. Mavi takım kaptanı olan Dilara, Kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti. Sonrasında kaptanların kurduğu iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi başladı. 1. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takımda eleme adayları Burcu ve Mustafa oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan yine Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımdan çıkan eleme adayları Tunahan ve Hasan oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı daha çıkacak. Haftanın eleme adayları arasında Pazar günü oynanacak eleme oyunu sonrasında yarışmaya veda eden isim belli olacak.