17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef eleme adayları kimler? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde belirlenen 2 eleme adayının yanına yarınki dokunulmazlık oyununu kaybedecek takımdan belirlenecek 2 eleme adayı daha eklenecek. Ve dörtlü oyunda tabağı en kötü olan yarışmacı yarın MasterChef'e veda edecek. MasterChef son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşam ilk olarak takımların dokunulmazlık oyunu yapıldı. İzmir Çeşme'deki Alaçatı'da Ege mutfağından birbirinden özel yemekler yapan takımlar, puanları ise Alaçatı'nın ünlü gurmeleri ve restoran sahiplerinden aldlı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonucunda dokunulmazlığı 8 - 6 kırmızı takım kazandı.
AHTAPOT KRİZİ
Alaçatı'daki yemeklerin, stüdyoda yapılan kritiğinde Mavi takımın pişmeyen ahtapotu kettle ile pişirmeye çalışması damga vurdu. Mustafa'nın aklına gelen kettle ile ahtapot pişirme taktiği şeflerin büyük tepkisine neden olan oldu. Mavi takımın kaptanı Cemre tüm sorumluluğu üstüne aldı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takımın bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ettiği MasterChef'te yine heyecan arttı. Somer Şef'in yaptığı Tayland usulü korili tavuk yemeğine, tabağı en çok benzeyen yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazandı. Cemre, Yasin ve Suna'nın tabakları Somer Şef'in tabağına en yakın tabalar olarak seçildi. Ancak dokunulmazlığı Yasin kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Yasin, eleme potasına SUNA'yı soktu. Yasin, suna'nın adını açıklarken ilk hafta Suna'nın Ekin'i eleme potasına sokmasını gösterdi. Yasin ayrıca Suna'nın potadan rahat bir şekilde çıkabileceğini düşündüğünü söyledi. Suna ise bunu daha önce konuşarak stratejik olarak kotaya güçlü bir isim sokacaklarını belirlediklerini söyledi.
Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylamada ise MUSTAFA ikinci isim olarak eleme potasına girdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!