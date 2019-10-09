MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Takımlar dokunulmazlık oyunu için 6 çeşit İspanyol yemeği yaptı. MasterChef'te gün geçtikçe değişen dengeler, bugün bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının yaptığı seçimle gözle görülür hale geldi. İşte 8 Ekim MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununda bu akşam İspanyol mutfağından 6 yemek yapıldı. Kırmızı takım zamanını iyi kullanamadığı için bir yemeğini eksik çıkardı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından yapılan değerlendirmenin sonucunda dokunulmazlığı kazanan, mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mustafa'nın dün şeflere karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı aldığı ceza uygulandı. Mustafa dokunulmazlık oyununa katılmadı. Bireysel dokunulmazlık için Mavi takım yarışmacıları en güzel aşureyi yapmaya çalıştı. Aşuresi en çok beğenilen isimler Eda, Suna ve Ekin oldu. en iyi aşureyi yapan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim EDA oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eda, daha önce hiç eleme potasına girmeyen Açelya'nın ismi söyledi. Böylece AÇELYA ilk eleme adayı oldu. Kırmızı takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda ikinci eleme adayı ise F. BATUHAN oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takımın kaptanlığını kazanan Cemre, Kırmızı takımın kaptanlığı için Eda'yı seçti.

MAVİ TAKIM: Cemre (kaptan),Batuhan, Rıfat, Yasin, Güzide, Yekaterina, Murat

KIRMIZI TAKIM: Eda (kaptan),Suna, Mustafa, F. Batuhan, Alican, Ekin, Açelya