06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef eleme adayları kimler? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Kurulan koalisyonların çatırdadığı, gerilimlerin katlanarak arttığı bölümde önce takımların dokunulmazlığı ardından da bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Son olarak da 2 eleme adayı belirlendi. İşte 5 Kasım 2019 Salı MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık yemekleri Edirne'de yapıldı. Tarihi Kırkpınar güreşçileri de yapılan yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Büyük bir rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda 4 - 3 kırmızı takım kazandı. Mehmet şef, yarışmanın sonucunu kuzu yemeğinin belirlediğini, Kırmızı takımın yemeğinden 2. tabağın istenmesinin etkili olduğunu söyledi.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununa Mavi takım gitti. Mavi takım Danilo Şef'in deniz mahsulleriyle yaptığı yemeği yaptı. Zamanın sonunda Yasin ve Mustafa karidesi tabağın içine yerleştiremedi.
Suna ve Kıvanç günün en iyi tabağını çıkaran 2 yarışmacısı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Kıvanç oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, dokunulmazlığı kaybetmelerinde en büyük etkili olan yemeğin kuzu olduğunu hatırlatarak, yemeği yapan MUSTAFA'yı eleme potasına soktu. Mavi takım birbirinin adını yazıp eleme potasına koyarken, Mustafa, Suna ve Yasin'in birbirlerinin adını yazması büyük ittifakın bozulduğunu gösterdi. Kıvanç ile Suna arasındaki gerilim de has safhaya ulaştı. Oylamada Suna ve Yasin arasında 4 oyluk beraberlik oluştu. Beraberlik durumunda takımın kaptanı olan Cemre, eleme potasına girecek adayı seçti. Cemre, SUNA'yı ikinci eleme adayı olarak potaya soktu.
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