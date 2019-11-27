MasterChef eleme adayları kimler? 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Rekabetin oldukça yüksek olduğu Masterchef'te 2 yarışmacı yine dokunulmazlığı kaybederek eleme potasına girdi. Kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde...

MASTERCHEF 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Ekin, ilk eleme adayını belirledi. Ekin, 6 erkek yarışmacı içerisinde 2 kadın yarışmacının biraz daha kalmasını istediğini söyleyerek RIFAT'ın ismini ilk eleme adayı olarak söyledi. Takımların kendi içerisinde yaptığı oylamalarda bundan sonra sadece 1 oy kullanıyor. Mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylamada ikinci eleme adayını 3 oyla GÜZİDE olarak belirledi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık için Gaziantep'e gitti. Gaziantep yöresinden yemekler yapan takımlar, Gaziantep Belediye Başkanı, Valisi ve Gaziantep Futbol Kulübü futbolcularından puan topladı. Yapılan oy sayımının ardından Kırmızı takım 7 - 4 önde bitirerek dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamki haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu Mavi takım yarışmacıları arasında yapıldı. Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için en iyi kuzu pirzolayı yapmaya çalıştı. Ekin ve Güzide en iyi tabağı çıkaran iki yarışmacı oldu. Jürinin son değerlendirmesi ile dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Ekin oldu.