MasterChef eleme adayları kimler? 22 Temmuz MasterChef All Star'da kim kazandı?
TV8'in bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu haftanın son eleme adayının belli olacağı bölümle sürüyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda yeni sezonun ilk elenen ismi geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de haftanın eleme adayları ve gelişmeleri...
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MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında bu akşam da oldukça heyecanlı anlar yaşanacak ve son eleme adayı belli olacak. İşte, Somer Şef'in dönüşüyle iyice heyecanın arttığı MasterChef Türkiye'de son durum...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (21 TEMMUZ CUMA)
MasterChef'in ilk düellosu mavi ve kırmızı takım arasında gerçekleşti. Büyük hatalar peş peşe gelirken ipi kırmızı takım göğüsledi. Böylelikle kırmızı takım yarışmacıları 100 bin TL için yarışmaya hak kazandı.
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MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?(21 TEMMUZ CUMA)
MasterChef'te son kısımda yarışmacılar şans eseri seçtikleri kuzu sakatattan yaratıcı yemekler yaptılar. Bu bölümde ilk üçe; Tanya, Tahsin ve Gamze girdi. 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim ise Gamze oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen eleme potasına kaptan Eda'yı gönderdi.
Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu eleme potasına giden diğer isim Burcu oldu.
Böylece MasterChef All Star'da eleme adayları Gamze, Büşra, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu olarak belirlendi.
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MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK KİM ELENDİ?
Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de bu sezon (geçtiğimiz hafta) Güzide elendi.
MasterChef All Star'dan elenen Güzide şunları söyledi; "Yarışma hırsı ya da kazanma hırsı kesinlikle değil. Burada iyi bir haftamda değildim. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Efsane tabaklar hazırlayacaklar. Benim her zaman şudur; sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim ya da üçüncü beşinci hafta elenmişim açıkçası değişenim çok fazla olmuyor."