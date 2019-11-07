MasterChef kim elendi? sorusu bu aksam karşılıksız kaldı. Her geçen gün heyecan ve gerilimin arttığı MasterChef'te dün akşam belirlenen 2 eleme adayına (Mustafa ve Suna),bu akşamki dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 2 yarışmacı daha eklenerek, 4 eleme adayı belirlendi. MasterChef'te eleme adayları belirlenirken, yarışmacıların stratejik duruşları ve hesaplaşmaları damga vuruyor. İşte 6 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MasterChef'te bu hafta da geçen hafta olduğu gibi eleme heyecanı yarın yaşanacak. dün ve bugün belirlenen 4 eleme adayından biri yarın MasterChef hayallerine ve yarışmaya veda edecek.

SUNA VE MUSTAFA'DAN DOKUNULMAZLIK KARARI

Mavi takımda dün eleme potasına giren Suna ve Mustafa, başta dokunulmazlık oyununa katılıp yemek yapmak istemediler. Cemre de takımın kaptanı olarak başta oyunu sabote edebileceklerini düşünüp, Suna ve Mustafa'nın bugün yemek yapmasını istemediğini söyledi. Şefler ise Suna ve Mustafa'nın kararlarını tasvip etmediklerini açıkladı. Yaşanılan krizin ardından, Suna ve Mustafa karar değiştirerek oyuna katıldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ikinci eleme adaylarının hangi takımdan seçileceğinin belirlenmesi için dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda Çin mutfağından 7 yemek yapıldı. Takımlar 3 - 3 berabere kalmışken, son yemek olan kızarmış dondurmayı kazanan Mavi takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlıkta barbun balığı ana ürün olarak belirlendi. Barbun ile nasıl bir yemek yapılacağı ise tamamen yarışmacıların yaratıcılığına bırakıldı. Bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, eleme adayı olarak EDA'yı seçti. Eda 6. kez eleme potasına girerek en çok potaya giren yarışmacı oldu. Batuhan'ın Eda'yı seçmesi ikili arasında büyük bir gerilim yarattı. Kırmızı takımın kendi içersinde yaptığı oylamada Rıfat ve Güzide 4 oyla eşit kaldı. Eşitlik olduğu için takım kaptanı olan Eda kendisine de rakip olacak yarışmacıyı eleme adayı olarak belirledi. Eda, eleme potasına GÜZİDE'yi soktu.

Dün bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, dokunulmazlığı kaybetmelerinde en büyük etkili olan yemeğin kuzu olduğunu hatırlatarak, yemeği yapan MUSTAFA'yı eleme potasına soktu. Mavi takım birbirinin adını yazıp eleme potasına koyarken, Mustafa, Suna ve Yasin'in birbirlerinin adını yazması büyük ittifakın bozulduğunu gösterdi. Kıvanç ile Suna arasındaki gerilim de has safhaya ulaştı. Oylamada Suna ve Yasin arasında 4 oyluk beraberlik oluştu. Beraberlik durumunda takımın kaptanı olan Cemre, eleme potasına girecek adayı seçti. Cemre, SUNA'yı ikinci eleme adayı olarak potaya soktu.