MasterChef'te artık son viraja girildi. MaterChef'te sadece 5 yarışmacı kaldı ve birisi daha bu hafta yarışmaya veda edecek. Her akşam bir eleme adayının belirlendiği MasterChef'te şimdiye kadar 2 eleme aday belirlenmiş oldu. Peki MasterChef eleme adayları kimler? İşte 17 Aralık MasterChef son bölümde yaşananlar

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dün yarışmacılara büyük bir sürpriz yapıldı. MasterChef yarışmacılarının aileleri geldi ve birlikte yarıştılar. MasterChef aileler yarışında eğlenceli anlar yaşandı. Ödül oyununda yarışmayı kazanan da Batuhan ile annesi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te dün akşamki eleme oyunu Danilo Şef'in hazırladığı tatlı ile başladı. Danilo Şef'in hazırladığı tatlıya yakın tabak çıkaran yarışmacı Cemre, Güzide ve Ekin olurken ikinci eleme adayı ise BATUHAN oldu.

Dün de ALİCAN haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenmişti.

MASTERCHEF 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI