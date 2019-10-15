MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te heyecan gün geçtikçe artıyor. Bugün haftanın ilk iki eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbiriyle mücadele etmekten çok zamanla savaştı. Çünkü bireysel dokunulmazlık oyunu için verilen balıklı yemeği 3 yarışmacı bitiremedi. Bitiren diğer yarışmacıların ise malzemeleri eksik kaldı. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu için Tebessüm Kahvesi'ne gidildi. Tebessüm Kahvesi çalışanları 10 down sendromlu genç için en lezzetli yemekler yapıldı. Eğlenceli ve sevgi dolu anların yaşandığı tadımların ardından puanlar verildi. Ve oylamanın sonucunda 7 - 4 Ekin'in kaptanlık yaptığı Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Suna'nın kaptanlığındaki Mavi takım da bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Bireysel dokunulmazlık için zor bir balık yemeği verildi. 1 saat içerisinde yapılması istenen tabak yarışmacıları çok zorladı. 3 yarışmacı Güzide, Mustafa ve Yasin tabağını yetiştiremeyerek büyük bir şok yaşadı. Tadımın ardından Suna ve Batuhan en iyi iki tabağı çıkaran yarışmacılar oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise BATUHAN oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan ilk eleme adayı olarak GÜZİDE'yi seçti. Mavi takım ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıyor. Oylama sonucu belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.