MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 17 Aralık Masterchef son

Masterchef eleme adayları kim oldu? İzleyicileri tarafından merak konusu oldu. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programında bu akşam yarışmacılar yakın arkabaları ile jüri üyelerinin verdiği menüyü çıkarmaya çalıştılar. Ardından 4 yarışmacı eleme potasına girmemek için yeniden tezgah başına geçti. İşte, 17 Aralık MasterChef Türkiye son bölüm...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te aileler ile yapılan ödül oyununda yarışmayı kazanan Batuhan ile annesi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme oyunu Danilo Şef'in hazırladığı tatlı ile başladı. Danilo Şef'in hazırladığı tatlıya yakın tabak çıkaran yarışmacı Cemre, Güzide ve Ekin olurken ikinci eleme adayı ise Batuhan oldu. Böylelikle Alican ve Batuhan elemeye gidecek iki isim oldu. MasterChef'te eleme gecesi Cumartesi günü yaşanacak.