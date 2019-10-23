MasterChef eleme adayları belli oldu!

MasterChef ekranlara gelen son bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. MasterChef'de dün akşam dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan birbirinden farklı İtalyan makarna çeşitlerini yapmalarını istedi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef kim potada? İşte, 22 Ekim MasterChef Türkiye son bölüm...

MASTERCHEF 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASİN'E MEHMET ŞEF'TEN UYARI!

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında jüri üyelerinin karşısına tabağını sunan Yasin'e, Mehmet Şef, "Sen çok iyi bir kopyacısın. Ama unuttuğun bir şey var buradaki kalabalığı hep bulamayacaksın. Yapayalnız kalacaksın" diyerek uyarıda bulundu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Alican, Eda, Yasin, F.Batuhan, Batuhan ve Mustafa Mehmet Şef'in hazırlamış olduğu Kuzu Sırtı yemeğine en yakın tabağı çıkarmak için 45 dakika boyunca yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise, Mustafa oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün makarna günü vardı. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda menü Lazanya, Gnochhi, Fettucini Alfredo, Deniz mahsüllü Tagliolini ve Ispanaklı ve Ricotta dolgulu Ravioli oldu. Mavi ve Kırmızı takım zorlu menüleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Dokunulmazlığı kazanan takım ise, Mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa, eleme potasına ilk olarak Faruk Batuhan'ın adını yazdırdı. İkinci eleme adayı ise Alican oldu.