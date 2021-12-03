Alanya’da kozlarını paylaşan Mavi takım ve Kırmızı takım, konuklar için yöresel yemekler yaptı. Yemeklerin tadımı sonrasında verilen oylar ile 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ortaya çıktı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu başladı. Şefler, oyun öncesinde yapılacak yemekleri açıkladı. Alanya'nın yöresel yemeklerinden olan günün menüsü şöyle;

1- Gülüklü çorbası

2- Balık mançuru

3- Bakla pilavı

4- Kuru patlıcan taratoru

5- Öksüz helvası

Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Yarışmacılar, yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Süre sonunda hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi. Misafirlerin verdiği oyların sayımı sonrasında Mavi takım, ilk üç yemeği aynı skorla 5-2 kazandı. Sonraki yemekte de gerekli oy sayısını alan Mavi takım, 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım oldu. Siyah önlükleri giyip mutfağa bir kez daha giren Kırmızı takım yarışmacıları, gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kritik tadımı sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’de on beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Kaybeden Mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Hasan kazandı ve Tahsin’i ilk eleme adayı olarak gösterdi. Oylama sonucunda potaya giren Burcu da ikinci eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan yine Kırmızı takım oldu. Mavi takımda kalan üç kişi ile bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı Sergen kazanınca oylamaya gerek kalmadan Araz ve Hasan, üçüncü ve dördüncü eleme adayı oldu.

Bu akşam, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden Kırmızı takım ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan Dilara, beşinci eleme adayı olarak Görkem'i söyledi. Sonrasında konseyde oylama sonucunda haftanın altıncı eleme adayı Safanur oldu.