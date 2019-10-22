MasterChef eleme adayları belli oldu!

MasterChef ekranlara gelen 34. bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. MasterChef Türkiye'de en iyi tabağı çıkarmak için mücadele verek yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya rekabet içine girdiler. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 22 Ekim MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün makarna günü vardı. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda menü Lazanya, Gnochhi, Fettucini Alfredo, Deniz mahsüllü Tagliolini ve Ispanaklı ve Ricotta dolgulu Ravioli oldu. Mavi ve Kırmızı takım zorlu menüleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Dokunulmazlığı kazanan takım ise, Mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Alican, Eda, Yasin, F.Batuhan, Batuhan ve Mustafa Mehmet Şef'in hazırlamış olduğu Kuzu Sırtı yemeğine en yakın tabağı çıkarmak için 45 dakika boyunca yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise, Mustafa oldu.

YASİN'E MEHMET ŞEF'TEN UYARI!

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında jüri üyelerinin karşısına tabağını sunan Yasin'e, Mehmet Şef, "Sen çok iyi bir kopyacısın. Ama unuttuğun bir şey var buradaki kalabalığı hep bulamayacaksın. Yapayalnız kalacaksın" diyerek uyarıda bulundu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 22 EKİM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa, eleme potasına ilk olarak Faruk Batuhan'ın adını yazdırdı. İkinci eleme adayı ise Alican oldu.