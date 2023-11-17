MasterChef All Star'fa haftanın bir başka dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının yeni bir düellosuna sahne olacak oyunda yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın 5. ve 6. eleme adayının belli olacağı bölüme dair gelişmeler...