MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da heyecan dün akşam kaldığı yerden devam etti. Son olarak Tanya'nın veda ettiği yarışmada bu haftanı ilk 4 eleme adayı belli oldu ve gözler dün akşamki dokunulmazlık oyununa çevrilmişti. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyununun son bölümününde yaşananlar...
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MasterChef All Star'fa haftanın bir başka dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geride kaldı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının yeni bir düellosuna sahne olacak oyunda yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın 5. ve 6. eleme adayının belli olduğu bölüme dair gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Takımlar üçüncü mücadele için perşembe akşamı mutfağa girdi. Haftanın son oyununun konsepti ise İtalyan yemekleri oldu. Danilo Şef, Dünya İtalyan Mutfağı Haftası olması nedeniyle böyle bir konsept tercih ettiklerini açıkladı. Yarışmanın hemen öncesinde günün önemine binaen İtalya Başkonsolosu Elena Clemente MasterChef'e konuk oldu ve yarışmacılara başarılar diledi.
Menüde yer alan yemekler ise şöyle oldu:
Crostini Di Fegatini Toscani
Polpo Alla Luciana
Tortelini In Brondo
Gnocchi Alla Romana
Trippa Alla Milanese
Baccala Alla Livornese
Torta Susanna
Tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. Kazanan ikinci defa mavi takım oldu ve böylece Barbaros da haftanın kazanan kaptanı olarak ödülü elde etti. Diğer yandan kırmızı takımdan Hasan, tatıyı verilen sürede çıkaramadı.
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MASTERCHEF'TE İKİNCİ MÜZAYEDE!
Kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. Bu aşamada ikinci defa düzenlenen mezatta yarışmacılar performans sergiliyor.
MasterChef müzayedesi, ilk kez geçen yıl gerçekleştirildi. Böylece All Star'da ikinci kez düzenlendi. Kutular üzerinden yer alan 100 (dakika) sayısı, yarışmacıların sürelerini ifade ediyor. Yarışmacıların istedikleri her üründe süreleri azalıyor. En çok kim süresinden verirse o ürün onda kalıyor.
Konsept kapsamında çeşitli protein ürünleri, sebze çeşitleri, kiler ürünleri müzayede yer aldı.
Açık artırma sonunda yarışmacılar ellerine kalan sürelerde satın aldıkları ürünlerle yemekler çıkardı. Ancak Hasan olayı çözemediğinden sadece 5 dakikada tabak çıkarmaya çalıştı.
Bireysel dokunulmazlık Kıvanç'ın oldu.
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MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Dilara ve Ayaz (mavi takımdan), Eren ve Batuhan (kırmızı takım).
Üçüncü günün ilk eleme adayı Hasan olurken, altıncı gitme adayı olarak da Tolga seçildi.