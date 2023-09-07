MasterChef eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef All Star Türkiye'de yarışmacılar heyecanla mücadele ediyor. 6 Eylül günü haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Birinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise haftanın ilk eleme adaylarını çıkardı. Bu akşam ise ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı, 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Peki 6 Eylül 2023 akşamı MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kim aldı?
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MasterChef yeni bölümüyle 6 Eylül akşamı seyirciyle buluştu. Şefler, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Adana kebabı yapmasını istedi. En iyi Adana kebabı yapan takım dokunulmazlığı kazandı ve kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.
Ardından bu akşam 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti ve dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef yarışmasında ikinci takım dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık kaznan kişi Alican oldu. Alican 3. eleme adayı olarak Hasan'ı seçti.
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MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
3. eleme adayı Alican tarafından Hasan seçildi. Mavi takım yarışmacıları oylarını kullanarak 4. eleme olarak Sefa'yı seçti. Eleme adayları belli olunca haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Dilara'nın yönettiği kırmızı takım kazandı. Ardından Sefa'nın yönettiği mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu dün akşam Hasan kazandı. Hasan ilk eleme adayı olarak Ayaz'ı seçti. Mavi takım yarışmacıları ise 2. eleme adayı olarak Suna'yı seçti.
1. Eleme adayı: Ayaz
2. Eleme adayı: Suna
3. Eleme adayı: Hasan
4. Eleme adayı: Sefa