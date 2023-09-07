MasterChef yeni bölümüyle 6 Eylül akşamı seyirciyle buluştu. Şefler, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Adana kebabı yapmasını istedi. En iyi Adana kebabı yapan takım dokunulmazlığı kazandı ve kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Ardından bu akşam 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti ve dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar.