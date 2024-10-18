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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma MasterChef eleme adayı olan isim açıklanıyor!

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Dokunulmazlık gecesi! MasterChef yarışmacıları bu akşam Adana'da yarıştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan Adana lezzetlerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, 18 Ekim Cuma dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 18 Ekim'de MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:52
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam etti. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Adana yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...

        • 2

          18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu. En başarılı tabağı yaparak dokunulmazlık alan isim ise Ezgi oldu. Eleme adayı ise Ezgi'nin seçimi ile Nevzat oldu.

        • 3

          17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Ayvayı kullanarak başarılı bir yemek yapıp gecenin dokunulmazlık alan ismi ise Hakan oldu. Hakan ise eleme potasına Nigar'ı gönderdi. Son eleme adayı ise kaptanın seçimi ile Akın oldu.

        • 4

          16 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Onur

          Eda

          Nigar

          Akın

        • 6

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te çiğ köfte yaparak mavi takım kaptanlığını alan kişi Semih oldu. Semih ise karşı takım kaptanı olarak Muratcan'ı seçti. Böylelikle kırmızı takım kaptanı Muratcan oldu.

        • 7

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım:

          Semih (Takım Kaptanı)

          Onur

          Eda

          Kaan

          Şirin

          Hakan

          Akın

        • 8

          Kırmızı Takım:

          Muratcan (Takım Kaptanı)

          Emre

          Kerem

          Ezgi

          Alper

          Beyza

          Erim

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.

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