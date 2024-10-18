MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam etti. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Adana yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...