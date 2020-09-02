MasterChef eleme adayları kimler? Bu akşam MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Bu akşam MasterChef'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belirlendi. İşte kıyasıya mücadelenin yaşandığı 2 Eylül 2020 MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam takım oyununda yarışmacılardan çölyak hastaları için glutensiz bir menü çıkarmaları istendi. 5 çeşit yemek yapan takımlarda sonuç şu şekilde oldu:

Soğuk başlangıç: Kırmızı takım

Çorba: Mavi takım

Ara sıcak: Mavi takım

Ana yemek: Kırmızı takım

Tatlı: Kırmızı takım

Bu sonuçlara göre bu akşamki oyunu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Mavi takım dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından Somer Şef'in karidesli çorbası yapıldı. En iyi tabağı çıkararak dokunulmazlığı kazanan yarışmacı BARBAROS oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Barbaros bu akşamın ilk haftanın üçüncü eleme adayı olarak BERKER'i gösterdi. 4. eleme adayı da Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda EBRUolarak belirlendi.

Dün dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Eleme potasına ise Özgül ve Duygu oldu.