MasterChef kim kazandı, haftanın son eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te 9 Kasım akşamı haftanın son eleme adayı netlik kazandı. Jüri üyeleri ve konuk jüri olan Doğa Çitçi yarışmacılardan lezzetli yemekler yapmalarını istedi. Eleme adayı belirleme oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Bunun yanında, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşayan Beyza ise yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıkladı. Peki, 9 Kasım Cumartesi eleme adayı kim oldu, oyunu kim kazandı? İşte 9 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
- 1
MasterChef Türkiye'de son edeme adayı belli oldu. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken Beyza'nın gelişiyle duygusal dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir kişi oldu. İşte "MasterChef Türkiye oyunu kim kazandı, haftanın 7. eleme adayı kim oldu? Eleme adayı olan yarışmacı açıklandı mı?" sorularının yanıtları...
- 2
9 EKİM MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te son eleme adayı Semih oldu.
- 3
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Konukların yaptığı değerlendirmeler sonucunda kazanan takım Kırmızı takım oldu. Ödül oyununda bireysel olarak mücadeleye etmeye hak kazanan Kırmızı takımda İsli Çerkez Peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. 45 dakika süre verilen yarışmacılar 150 bin TL'lik ödülün sahibi Semih oldu.
-
- 4
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 KASIM)
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.
- 5
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip, bu kez bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Kıran kıran anlara sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununu Alper kazandı.
- 6
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda Eda oldu.
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 KASIM PAZAR)
MasterChef'te elenen son isim Akın oldu.