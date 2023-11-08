Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Kasım 2023 MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

        6 Kasım'da yeni haftanın kaptanları, mavi ve kırmızı takımlar netleşti. Mavi takım kaptanı olan Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Alican'ı seçti. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 142. yeni bölümde çeşit çeşit köfte yapan yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. İşte 7 Kasım Salı MasterChef Türkiye All Star dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve takıma ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 00:45 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışma programı 142. yeni bölümü ile 7 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergiledi. Düellonun adı köfteler olarak açıklanırken yarışmacılardan; Bursa pideli köfte, Akçabat köfte, Islama köfte, Tire köfte, Aksar köfte, İzmir köfte, İnegöl köftelerini yapmaları istendi. Kıyasıya rekabetin ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte 7 Kasım Salı eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin merak edilenler...

        • 2

          DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye All Star yarışmasında ilk etap takım oyununda Kırmızı takım başarılı oldu. Mavi takım dokunulmazlık oyununa çıkarken bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Sergen oldu.

          Eleme potası için bir isim söylemek zorunda olan Sergen'in söylediği isim Ayaz oldu.

        • 3

          MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

          Mavi Takım

          Hasan (Takım kaptanı)

          Eren

          Sergen

          Barbaros

          Dilara

          Ayaz

          Tanya

          Kırmızı Takım

          Alican (Takım kaptanı)

          Esra

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Cemre

          Batuhan

        • 5

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

        • 6

          KAPTANLAR ARASINDA DÜELLO!

          Mavi ve kırmızı takım kaptanı Hasan ve Alican arasında bir düello yaşandı. Şefler kaptanlardan 30 dakika süre içerisinde 20 tane kalem böreği yapmaları istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı böreği yapan Hasan düellonun kazananı oldu. Hasan böylelikle kırmızı takımdan istediği bir yarışmacıyı kendi takımına katma, kendi takımından bir yarışmacıyı ise kırmızı takımına verme avantajını elde etmiş oldu. Düelloyu kazanan Hasan, kırmızı takımdan kendi takımına Ayaz'ı seçerken, kendi takımından ise Esra'yı kırmızı takıma gönderdi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dikkat çeken iddia!
        Dikkat çeken iddia!
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Habertürk Anasayfa