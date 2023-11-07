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        Haberler Televizyon MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Kasım 2023 MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

        MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

        6 Kasım'da yeni haftanın kaptanları, mavi ve kırmızı takımlar netleşti. Mavi takım kaptanı olan Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Alican'ı seçti. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 142. yeni bölümde çeşit çeşit köfte yapacak olan yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verecek. İşte 7 Kasım Salı MasterChef Türkiye All Star dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve takıma ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:46
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışma programı 142. yeni bölümü ile 7 Kasım Salı akşamı ekrana geliyor. Yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergileyecek. Düellonun adı köfteler olarak açıklanırken yarışmacılardan; Bursa pideli köfte, Akçabat köfte, Islama köfte, Tire köfte, Aksar köfte, İzmir köfte, İnegöl köftelerini yapmaları istendi. Kıyasıya rekabetin ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak. İşte 7 Kasım Salı eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin merak edilenler...

        • 2

          DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

          7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye All Star 142. bölümde köfteler yapılacak. Dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölümün ardından belli olacak.

        • 3

          MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

          Mavi Takım

          Hasan (Takım kaptanı)

          Eren

          Sergen

          Barbaros

          Dilara

          Ayaz

          Tanya

          Kırmızı Takım

          Alican (Takım kaptanı)

          Esra

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Cemre

          Batuhan

        • 5

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

        • 6

          KAPTANLAR ARASINDA DÜELLO!

          Mavi ve kırmızı takım kaptanı Hasan ve Alican arasında bir düello yaşandı. Şefler kaptanlardan 30 dakika süre içerisinde 20 tane kalem böreği yapmaları istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı böreği yapan Hasan düellonun kazananı oldu. Hasan böylelikle kırmızı takımdan istediği bir yarışmacıyı kendi takımına katma, kendi takımından bir yarışmacıyı ise kırmızı takımına verme avantajını elde etmiş oldu. Düelloyu kazanan Hasan, kırmızı takımdan kendi takımına Ayaz'ı seçerken, kendi takımından ise Esra'yı kırmızı takıma gönderdi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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