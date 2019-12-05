05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından bu akşam yayınlanan bölümün ardından soruluyor. MasterChef'te son 7'ye kalan yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet sürerken sinirler her zamankinden daha gergin. Bugünkü bölümde eski 4 MasterChef yarışmacısı programda yemeklerin tadına bakarak günün dokunulmazlığını kazanan takımını belirledi. İşte MasterChef'in bu akşamki bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'e bu sene katılan ve elenen yarışmacılar teker teker gelerek, takımların tabaklarını tadına baktı ve puan verdi. Eski yarışmacılardan Murat, Eda, Suna ve Faruk Batuhan'ın verdiği puanlar ile bugünün dokunulmazlığını kazanan takım belirlendi. Ve 10 - 6 Mavi takım dokunulmazlığı kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda dün Yasin eleme potasına girdiği için bugün Cemre ile Batuhan arasında eleme oyununa kalmamak için düello yapıldı. Düello yemeği olarak belirlenen Mehmet Şef'in mutfağından kuzu beyinli yemek Cemre'nin zor anlarına neden oldu.
Şefler Cemre ile Batuhan'ın yemeklerinin tadına baktı ve değerlendirmelerini tamamladı. Bu akşamki eleme adayı Mehmet Şef tarafından CEMRE olarak açıklandı. İlk eleme adayı dün YASİN olarak belirlenmişti.
MATERCHEF YENİ ELEME SİSTEMİ
MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!