MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. Cuma akşamı tüm yarışmacılar ödül oyunu için kıran kırana mücadele ederken dün akşam ise haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı hangi yarışmacı oldu, eleme potasına kimler gitti? İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi MasterChef eleme potasına giden son yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...