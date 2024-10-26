25 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

İlk etabı kırmızı takım kazandı. İkinci etapta ise şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kriterlere uygun bir yemek yapılmaması sonucunda büyük ödülü kazanan çıkmadı ve 100 bin TL'lik ödül bir sonraki haftaya devretti.