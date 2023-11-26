Eleme potası için heyecan dorukta... MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler Vesterhavet yemeğini en başarılı yapan isme çevrilirken tabağı en başarısız olan isim 25 Kasım gecesi 6. eleme adayı oldu. İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi MasterChef eleme adayı ile ilgili detaylar...