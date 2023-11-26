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        Haberler Televizyon MasterChef eleme adayı kim oldu? 25 Kasım MasterChef 6. eleme adayı açıklandı mı?

        MasterChef'te eleme potası heyecanı! İşte 25 Kasım MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yarışmaya konuk jüri olarak 2015 Danimarka MasterChef birincisi Umur Sakarya eşlik etti. Bu özel günde yarışmacılar Vesterhavet ile eleme potası heyecanı yaşandı. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef'te 6. eleme adayı kim oldu? İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:23
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        • 1

          Eleme potası için heyecan dorukta... MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler Vesterhavet yemeğini en başarılı yapan isme çevrilirken tabağı en başarısız olan isim 25 Kasım gecesi 6. eleme adayı oldu. İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi MasterChef eleme adayı ile ilgili detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef All Star'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Eleme potasında yer alacak 6. isim ise Batuhan oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Dilara

          Alican

          Barbaros

          Hasan

          Esra

          Batuhan

        • 4

          MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a veda eden son yarışmacı Ayaz oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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