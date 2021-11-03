MasterChef Türkiye 2021’de on birinci haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. 2 Kasım Salı bölümünde dokunulmazlık oyununda mücadele düello şeklinde yapıldı. Somer şefin tek tek açıkladığı yemekler için kaptanlar, takımlarından hangi yarışmacının yapacağını söyledi. Yarışmacıları, oyunda bekleyen sürpriz ise kornanın çalması ile şeflerin yerlerini değiştirmesi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu ve konsey ile iki eleme adayı belirleyecek. İşte son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de on birinci haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye neden oldu. Burcu ve Eren tarafından kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, 1. dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Oyun öncesinde yapılacak yemekler ve düello eşleşmeleri belirlendi.

MasterChef'in 2 Kasım Salı bölümünde haftanın ilk takım oyununda altı yemek yapılacaktı. Bu yemekler için verilen süre 45 dakika oldu. Eşleşmelerin belli olduktan sonra yarışmacılar, ayarlanan yerlerine geçti ve yemeklerini yapmaya başladı. Bir süre sonra şeflerin çaldığı korna, yarışmacıları şoka uğrattı.

Dokunulmazlık oyununda çalınan her korna ile düello sıraları, bir arka sırasına geçti. Bu şekilde süre bitimine kadar yerlerin değişmesi devam etti. Yarışmacılar, geçtikleri sırada olan yemekleri yapmaya, tamamlamaya çalıştı. Verilen süre bitiminde ise şefler, yemeklerin tek tek tadımını yaptı ve anında kazanan takımı açıkladı. Bu akşam altı düello sonucunda 5-1 üstünlük sağlayan Kırmızı takım, 1. dokunulmazlık oyununu kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ VE EŞLEŞMELER

İçli köfte: Pelin - Azize * Kırmızı takım

Kayseri mantısı: Tahsin - Burcu * Kırmızı takım

Karnıyarık ve pilav: Araz - Sergen * Kırmızı takım

Taş kadayıf: Safanur - Hasan * Mavi takım

Paçanga böreği: Emre - Mert * Kırmızı takım

Çökertme kebabı: Eren - Dilara * Kırmızı takım

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlık oyunu yine müthiş bir heyecan ve kıyasıya mücadele içinde geçti. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, bir kez daha mutfağa girdi. Bu sefer bireysel dokunulmazlık için takım arkadaşları ile kıyasıya mücadele etti. Bireysel dokunulmazlık oyununda yapılacak yemek, Somer şefin imza tabağı Barbunya Laksa oldu. Verilen süre ise 50 dakika idi. Süre bitiminde şeflerin tadımı sonucunda Emre ile Eren, öne çağrılan isimler oldu. Bu isimler arasında ve şefin tabağına en yakın yemeği yapan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren Pelin'in ismini söyleyerek haftanın ilk eleme adayını belirledi. Takım oylaması sonrası haftanın ikinci eleme adayı da Emre oldu.