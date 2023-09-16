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        Haberler Televizyon MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Eylül 2023 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına çıkan son yarışmacı kim?

        MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

        MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı programı takip edenler tarafından takip ediliyor. Elon Musk'ın özel şefinin konuk olduğu yeni bölümde haftanın son eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor. İşte 16 Eylül Cumartesi MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:19
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        • 1

          TV ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belirlenecek. 16 Eylül Cumartesi günü yayınlanan 82. bölümde Elon Musk'ın özel şefi ve İngiliz Kraliyet ailesine yemeklerini yapan Akira Back konuk oluyor. 17 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise eleme potasına çıkan yarışmacılardan biri yarışmaya veda edecek. İşte 16 Eylül 2023 MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin merak edilenler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın son dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. 16 Eylül Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümün ardından dokunulmazlık oıyununu kazanan takım belirlenecek.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Jüri değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Gecenin eleme adayları Sergen ve Ayaz oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi takım

          Alican (Kaptan)

          Barbaros

          Kıvanç

          Tolga

          Esra

          Azize

          Kerem

          Sefa

          Eda

        • 6

          Kırmızı takım

          Ayaz (Kaptan)

          Tahsin

          Hasan

          Sergen

          Dilara

          Gamze

          Tanya

          Barış

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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