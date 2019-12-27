MasterChef eleme adayı kim?

MasterChef eleme adayı kimler? MasterChef Türkiye ilk yarı finalisti kim? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Bu hafta önce Ekin sonra da Alican, eleme potasına girdi. Bu akşam da Cemre ve Güzide arasındaki nefes kesen düello ile son eleme adayı belirlendi. Cemre ve Güzide'den biri eleme potasına girerken, diğeri de MasterChef yarı finalisti oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

1. oyun fırında hindi

Somer Şef: Güzide 7, Cemre 8

Danilo Şef: Güzide 8, Cemre 7

Mehmet Şef: Güzide 5, Cemre 6

2. oyun yaratıcı kuşkonmaz yemeği

Mehmet Şef: Güzide 5, Cemre 6

Somer Şef: Güzide 6, Cemre 7

Danilo Şef: Güzide 5, Cemre 5

3. oyun kahveli krem karamel

Mehmet Şef: Güzide 4, Cemre 4

Danilo Şef: Güzide 5, Cemre 3

Somer Şef: Güzide, Cemre

* Somer Şef'in biraz sonra vereceği puanla ilk yarı finalist ve son eleme adayı belirlenecek.