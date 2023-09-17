MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı programı takip edenler tarafından takip ediliyor. Elon Musk'ın özel şefinin konuk olduğu yeni bölümde haftanın son eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim belli oluyor. İşte 16 Eylül Cumartesi MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayına ilişkin detaylar...
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TV ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belirlenecek. 16 Eylül Cumartesi günü yayınlanan 82. bölümde Elon Musk'ın özel şefi ve İngiliz Kraliyet ailesine yemeklerini yapan Akira Back konuk oluyor. 17 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise eleme potasına çıkan yarışmacılardan biri yarışmaya veda edecek. İşte 16 Eylül 2023 MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin merak edilenler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakların sahibi Azize, Kıvanç ve Tahsin oldu.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
İkinci etapta en başarılı tabağı yapan isim Batuhan olurken Barış ikinci, Tanya üçüncü, Hasan dördüncü, Alican beşinci, Tolga altıncı, Kerem yedinci olarak yeni haftaya adını yazdırdı.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
17 Eylül akşamı eleme adayı mücadelesinde Sefa ve Esra son ikiye kaldı. Son eleme adayı Sefa oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Barbaros
Eda
Gamze
Dilara
Sergen
Ayaz
Sefa
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi takım
Alican (Kaptan)
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Esra
Azize
Kerem
Sefa
Eda
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Kırmızı takım
Ayaz (Kaptan)
Tahsin
Hasan
Sergen
Dilara
Gamze
Tanya
Barış
Batuhan
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