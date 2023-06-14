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MasterChef Ebru kimdir? 2023 MasterChef All Star Ebru Has aslen nereli, kaç yaşında?

MasterChef Ebru kimdir?

MasterChef, 2023 sezonu ile seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon All Star konsepti ile ekranlara gelecek olan MasterChef için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damgasını vuran isimlerden oluşacak kadro şekillenmeye başladı. 2023 sezonunda kimlerin olacağı merak edilirken gözler eski MasterChef yarışmacılarından Ebru Has'a çevrildi. İşte, "MasterChef Ebru Has kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları...

Giriş: 14.06.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef 2023 All Star 15 Haziran'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Bu sezonda yeni kadrolar eski yarışmacılardan oluşacak. Yarışmada yer alacak isimler ise en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bu isimlerden birisi de MasterChef'in eski yarışmacılarından olan Ebru Has oldu. "MasterChef Ebru Has kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtları haberimizde... İşte, MasterChef Ebru Has biyografisi...

  • MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

    MasterChef 2023'te dikkat çekecek bir diğer isim de Ebru Has oldu. 28 yaşında olan Ebru Has, yarışmaya Balıkesir'den katılacak. Bolulu olan Ebru Has Aşçılık yapıyor ve voleybol geçmişi bulunuyor.

    Profesyonel voleybolcu olarak kariyerini sürdürdü. Radyo Televizyon Teknolojileri eğitimi ardından mutfağa yönelerek aşçılık kursu aldı.

  • MASTERCHEF EBRU HAS BİYOGRAFİSİ

    Has, 28 yaşında ve aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yaptı ve Eczacıbaşı’nda voleybola başladı. Ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde yer aldı.

    Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitiren Ebru Has, sonrasında ise Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladı ve bir otelde staj yaptı.

    Stajını tamamladıktan sonra da 1 yıl başka bir otelde görev aldı. Ebru Has, Emirgan’da bir restaurantta çalışma hayatına devam etti. Bu sırada Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri döndü, bir kafede Executive Chef olarak görev aldı.

    Bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalıştı. Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almıştı.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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