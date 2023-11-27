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        Haberler Magazin MasterChef'e veda etmişti! Alican Sabunsoy'un hastalığı sevenlerini endişelendirdi!

        MasterChef'e veda etmişti! Alican Sabunsoy'un hastalığı sevenlerini endişelendirdi!

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dilara, Esra, Batuhan ve Alican'ın olduğu ikinci potadan çıkamayan isim Alican oldu. Yarışmaya veda eden ismin hastalığı gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:19
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Potada olan isimlerden Hasan ile Barbaros ilk elemeden çıkarken Dilara, Esra, Alican ve Batuhan ikinci kez eleme oynadılar. En az başarılı olan Alican yarışmadan elendi. Somer Şef ve Danilo Şef'in konuşmalarında Alican'ın hastalığından dolayı daha dikkatli olması gerektiğini söylemelerinden sonra Herediter anjioödem (HAE) gündem oldu. İşte detaylar...

        • 2

          Alican Sabunsoy daha önce hastalığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Pastayla alakam yoktur ama tatilde bolca çalışma fırsatı buldum. Talihsizlikler yaşadım burada. Çok rahatsızlandım, dile getirmek istemiyorum ama motivasyonumu etkiliyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşürüyor. Bahane değil. Yıllardır psikologlar mesleğin stresli bırak diyor. Doğduğumdan beri, bebekliğimden beri var bu rahatsızlığım. Ayakta kalmaya devam. 2019 finalinde de biraz rahatsızdım. Stres olunca direkt atak geçiriyorum."

        • 3

          HEREDİTER ANJİYOÖDEM (HAÖ) NEDİR?

          Herediter anjioödem (HAE), deri, mukoza ve iç organlarda ani ve tekrarlayan şişliklere neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Bu şişliklere anjiyoödem adı verilir. HAE'de anjiyoödemler genellikle yüz, dil, boğaz, karın, genital bölge ve ayaklarda görülür.

          HAE'nin nedeni, C1 inhibitör adı verilen bir proteinin eksikliği veya işlev bozukluğudur. C1 inhibitörü, vücudun bağışıklık sisteminin aşırı aktif olmasını önleyen bir proteindir. HAE'de C1 inhibitörü eksikliği veya işlev bozukluğu nedeniyle, bağışıklık sistemi aşırı aktif hale gelir ve bu da anjiyoödemlere neden olur.

        • 4

          HEREDİTER ANJİYOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

          HAE'nin belirtileri şunlardır:

          Deride şişlikler: Anjiyoödemler genellikle yüz, dil, boğaz, karın, genital bölge ve ayaklarda görülür. Şişlikler genellikle ağrısızdır ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer.

          Yutma güçlüğü: Boğazda anjiyoödem olması durumunda, yutma güçlüğü ve nefes almada zorluk yaşanabilir.

          Karın ağrısı: Karın bölgesinde anjiyoödem olması durumunda, karın ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.

          Alerjik reaksiyonlar: HAE'li kişilerde alerjik reaksiyonlar daha şiddetli olabilir.

        • 5

          TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

          HAE'nin tedavisi, anjiyoödemlerin önlenmesi ve tedavisine yöneliktir. Anjiyoödemlerin önlenmesi için C1 inhibitör preparatları, antihistaminikler ve kortikosteroidler kullanılabilir. Anjiyoödemlerin tedavisi için ise epinefrin, C1 inhibitör preparatları ve antihistaminikler kullanılabilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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