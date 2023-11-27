MasterChef'e veda etmişti! Alican Sabunsoy'un hastalığı sevenlerini endişelendirdi!

HEREDİTER ANJİYOÖDEM (HAÖ) NEDİR?

Herediter anjioödem (HAE), deri, mukoza ve iç organlarda ani ve tekrarlayan şişliklere neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Bu şişliklere anjiyoödem adı verilir. HAE'de anjiyoödemler genellikle yüz, dil, boğaz, karın, genital bölge ve ayaklarda görülür.

HAE'nin nedeni, C1 inhibitör adı verilen bir proteinin eksikliği veya işlev bozukluğudur. C1 inhibitörü, vücudun bağışıklık sisteminin aşırı aktif olmasını önleyen bir proteindir. HAE'de C1 inhibitörü eksikliği veya işlev bozukluğu nedeniyle, bağışıklık sistemi aşırı aktif hale gelir ve bu da anjiyoödemlere neden olur.