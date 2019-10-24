MasterChef'e kim veda etti? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef eleme adayları dünkü dokunulmazlık oyunları sonrasında Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan oldu.

Her hafta eleme heyecanı yaşanacak olan MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkarabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda ise bir kişi yarışmaya veda etti. İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef dün akşam ekranlara gelen son bölümün ardından 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Mehmet Şef yarışmacılara MasterClass eğitimi verirken diğer yandan da şef adaylarını fırça yağmuruna tutuyor.

MUSTAFA'DAN EDA'YA SERT SÖZLER

MasterChef Türkiye 35. bölümde takım dokunulmazlığında kaybeden ikinci kez kırmızı takım oldu. Haftanın son eleme adayının belirlenmesi için oy kullanılırken Mustafa ile Eda arasında bir kez daha tansiyon yükseldi. Mustafa, Eda'ya "Sana geçildiğim için kendimden utanıyorum!" dedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün 14 yarışmacı 50 kişilik yemek hazırladı. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışta en çok oyu alan takım Mavi takım oldu ve Kırmızı takım eleme heyecanını yaşadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Eda, Yasin Eda, Batuhan, Mustafa Danilo Şef'in hazırlamış olduğu tabağa en yakın tabağı çıkarmak için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Eda oldu.

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ? 23 EKİM 2019

MasterChef'te eleme heyecanı Alican, F.Batuhan, Mustafa ve Batuhan arasında yaşandı. 4 yarışmacı Some Şef'in hazırladığı Fırında Patlıcan Kebabı yemeğini yapmaya çalıştı. Somer Şef'in tabağına en yakın isim Mustafa olurken MasterChef'e veda eden isim ise Faruk Batuhan oldu. Elemeden son anda kurtulan Batuhan ise gözyaşlarına hakim olamadı.