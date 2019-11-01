01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef kim elendi? MasterChef ödül oyunu kim kazandı? sorularının cevabı dün akşam ekranlara gelen MasterChef 40. son bölümde belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu hafta bir ilk yaşandı ve 6 kişi eleme potasına girdi. MasterChef eleme adayları Ekin, Rıfat, Alican, Eda ve Murat, Suna oldu. İşte 31 Ekim MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de heyecanla beklenen Masterclass'lardan biri de Danilo Şef'inkiydi. Şef'in istediği Karidesli Gnocci'yi en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
Haftanın merakla beklenen MasterChef Türkiye Masterclass'ında yarışmacılar kozlarını paylaştı. Kazananı Danilo Şef'in açıkladığı Masterclass'ta mutlu sona ulaşan isim Suna oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin 40'ncı bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı. Bu kez elemeye 6 kişi gitti. Ekin, Rıfat, Alican, Eda, Murat, Suna jüri üyelerinin verdiği yemeği yapmak için yeniden tezgah başına geçti. En iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar daha sonra jüri üyelerine tabaklarını sundu. Alican, Ekin, Suna, Eda'nın tabakları jüri üyeleri tarafından beğenildi. Yarışmaya veda eden isim ise Murat oldu.
MASTERCHEF MURAT KİMDİR?
Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!