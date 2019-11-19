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MasterChef dün hangi takım kazandı? 18 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef dün hangi takım kazandı? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. MasterChef'te dün akşam ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı ve mavi - kırmızı takım yarışmacıları belli oldu. MasterChef ödül oyununun sonucu ise seyircileri şaşırttı ve bir ilk yaşandı. Peki MasterChef kim kaptan oldu? İşte 18 Kasım 2019 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar..

19.11.2019 - 09:47 | Güncelleme: Televizyon
MasterChef Türkiye

MasterChef dün hangi takım kazandı, kaptanlar kim oldu? 18 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı? soruları MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. MasterChef'de dün akşam yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarışırken, Alican'ın stratejisi seyirciyi de şaşırttı. İşte 18 Kasım MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Danilo Şef'in MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği yemekleri en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri ise en başarılı takım arasında kararsız kaldı ve iki takım berabere kaldı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 9 yarışmacı lahmacun yapmak için hünerlerini sergiledi. Kaptanlığı kazanan isim ise Alican oldu. Alican takip takımın kaptanı olarak ise Batuhan'ı söyledi.

İşte MasterChef takımları;

Mavi takım kaptanı Alican: Cemre, Yasin, Ekin, Kıvanç

Kırmızı takım kaptanı Batuhan: Suna, Rıfat, Güzide

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