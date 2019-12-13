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MasterChef dün akşam kim elendi? MasterClass ödülünü kim kazandı? soruları yarışmanın sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. MasterChef'te iki eleme adayının belli olmasının ardından bu akşam yayınlanacak yeni bölümde 3. eleme adayı belirlenecek ve bir yarışmacı hayallerine veda edecek. İşte 12 Aralık MasterChef'te son yaşananlar...
MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?
MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşanmadı. MasterChef'te eleme sisteminin değişmesinden dolayı artık her cuma günü elenen yarışmacı belli olacak.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterClass'ta ilk oyun balıkları tanımaydı. İlk elenen isim Alican oldu. İkinci turda ise baharatları bilen isimler bir üst tura çıktı. Baharat testini geçen isimler ise Cemre ve Rıfat oldu. Son etapta şefler Cemre ve Rıfat'a 10 soru sordu. Kazanan isim MasterClass'ın şampiyonu olan Cemre aynı zamanda 5 bin TL'lik ödülü aldı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunlarının ardından bu hafta eleme potasına girecek yarışmacılar Batuhan ve Rıfat oldu. MasterChef 3. eleme adayı ise bu akşam belli olacak ve yarışmaya bir kişi veda edecek.
MASTERCHEF 67. BÖLÜM FRAGMANI
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